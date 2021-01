NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 93 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. 2021 könnte ein Übergangsjahr für die europäischen Pharma- und Biotechunternehmen sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Risiken hinsichtlich der Sektorschätzungen seien größer als die Chancen. Vor diesem Hintergrund präferiere er Unternehmen mit starkem Wachstum und solche in Transformationsprozessen. Neben Novo Nordisk, die er zudem als "Top Idea" bezeichnete, sieht er außerdem Sanofi als "Top Pick" und lobte deren günstiges Chance/Risiko-Profil in der Pipeline./ck/mis