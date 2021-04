NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Unter dem Strich sei wohl mit einem begrenzten Wachstum des Gewinns je Aktie (Business EPS) des Pharmakonzerns zu rechnen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei in den Markterwartungen jedoch bereits mehr als berücksichtigt./bek/mis