NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die frühen Phase-1/2-Studiendaten zum Wirkstoff THOR-707 als Monotherapie sowie in Kombination mit dem Antikörper Keytruda (pembrolizumab) von Merck & co zur Behandlung bestimmter Tumore seien vielversprechend, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Noch lasse sich aber die Wirksamkeit nicht genau einschätzen./mis/ag