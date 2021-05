NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf erste Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten von Ibrance aus der AMEERA-1-Brustkrebsstudie. Der Markt dürfte die Wettbewerbschancen des Mittels nun optimistischer einschätzen./ag/gl