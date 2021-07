NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen von 93 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Pharmakonzern an und verwies dabei auf die Absatzentwicklung mit dem Medikament Dupixent. Die Aktien seien weiterhin günstig bewertet./mis/jha/