NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit Blick auf die Übernahme von Translate Bio auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Richard Vosser wertete den Schritt in einer ersten Einschätzung als strategisch sinnvoll. Denn die mRNA-Technologie dürfte die Entwicklung von Impfstoffen gegen neue wie bestehende Krankheiten vorantreiben. Insofern sei die Akquisition leicht positiv, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/ag