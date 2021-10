NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Erwartung eines höher als bisher prognostizierten Spitzenumsatzes für das Neurodermitis-Mittel Dupixent habe er seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für den Pharmakonzern nach oben geschraubt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/men