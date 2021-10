NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstumspotenzial des Konzerns werde deutlich unterschätzt./mf/ck