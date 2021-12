NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die aktuellen Daten zur mRNA-basierten Grippeimpfung von Moderna seien nicht so wettbewerbsstark ausgefallen wie befürchtet, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei positiv für das wichtige Geschäft der Franzosen mit Grippeimpfungen./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2021 / 13:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 13:18 / GMT