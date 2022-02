NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns habe die Konsensschätzung knapp verfehlt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies sei aber von einer verbesserten Bruttomarge wieder aufgefangen worden./edh/jha/