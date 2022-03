NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die vom Pharmakonzern erhöhte Prognose für den Spitzenumsatz des Hautmedikaments Dupixent liege unter der Konsensschätzung und dürfte die Aktie kurzfristig belasten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/nas