NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi angesichts der geplanten Abspaltung von Euroapi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Richard Vosser verschaffte dem Leser in einer am Montag vorliegenden Studie einen Gesamtüberblick über die Perspektiven des französischen Ablegers, dessen Aktien ab dem 6. Mai an der Pariser Euronext-Börse gehandelt werden sollen./tih/jha/