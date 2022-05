NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Franzosen seien auf gutem Weg, zumindest so dynamisch zu wachsen wie die Pharmabranche, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis 2023 sieht er allerdings nur geringe Impulse aus der Entwicklungspipeline./ag/eas