NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Nach einem Vergleich mit den Markterwartungen rechnet Analyst Richard Vosser in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht weiter mit Ergebnissen etwa in Höhe des Marktkonsens und einer Aufstockung der Jahresziele. Dies könne im aktuellen Umfeld positiv wirken, auch wenn es eigentlich schon erwartet werde./ag/edh