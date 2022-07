NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Franzosen hätten starke Ergebnisse erzielt, schrieb Analyst Richard Vosser am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Zusammen mit dem Ausblick dürften sie bei den Anlegern gut ankommen./ag/mis