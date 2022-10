NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Pharmakonzern dürfte im dritten Quartal dank der Dermatitis-Arznei Dupixent sowie der Absätze mit Grippemedikamenten mit einer starken Geschäftsentwicklung die Erwartungen übertreffen und den Jahresausblick anheben, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies und der zu erwartende Anstieg der Konsensschätzungen sollten am Markt gut ankommen./gl/tih