Sanofi Overweight

11:36 - JP Morgan Chase & Co. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi in einem Ausblick auf 2023 mit "Overweight" und einem Kursziel von 105 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Analyst Richard Vosser empfiehlt in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Pharma- und Biotechbranche Qualitätsaktien. Seine 2023er-Schätzungen reduzierte er für den Sektor nur geringfügig, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sieht zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betrifft, sowie auch längerfristig bis 2030. Beim französischen Pharmahersteller verwies er auf starke Fundamentaldaten, neue Produkteinführungen und eine besser vorhersehbare Pipeline./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2022 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT

