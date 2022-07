NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Santander mit Blick auf eine Sondersteuer in Spanien auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,10 Euro belassen. Diese dürfte das Nettoergebnis in diesem und im kommenden Jahr um drei bis vier Prozent schmälern, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch dürfte die harte Kernkapitalquote (CET1) leicht belastet werden. Die Kursverluste am Vortag legten den Schluss nahe, dass Anleger mit einer längeren Dauer der Sonderbesteuerung rechneten./bek/mis