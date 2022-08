NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat nach Quartalszahlen das Kursziel für Santander von 5,10 auf 5,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die Bank an die in Aussicht gestellten höheren Erträge an. Diesen stünden allerdings auch höhere Betriebs- und Kreditkosten gegenüber./gl/jha/