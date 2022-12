NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 5,10 Euro belassen. Obwohl die Wirtschaft in eine Rezession laufe, sei er für den europäischen Bankensektor 2023 grundsätzlich positiv gestimmt, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Nettozinserträge der Geldhäuser dürften um durchschnittlich rund elf Prozent zulegen. Auch sei mit guten Ausschüttungen an die Aktionäre zu rechnen. Mit Blick auf die Santander Bank passte er die Schätzungen um eine rund 108 Millionen Pfund hohe Strafzahlung in Großbritannien an./bek/edh