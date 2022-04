NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 3,80 auf 4,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Prognosen für das erste Quartal 2022 und den Vorsteuergewinn der spanischen Bank in diesem Jahr lägen jeweils über den Markterwartungen, schrieb Analyst Marco Nicolai in einer am Montag vorliegenden Studie. Dank günstiger Währungseffekte und des Rückenwindes von Seiten der Erträge habe das Brasiliengeschäft Aufwärtspotenzial./la/eas