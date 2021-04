NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Santander nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Zu den möglichen Ausschüttungen habe es nichts Neues gegeben seit den Aussagen der Bank zum Schlussquartal 2020, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kernkapitalquote (CET1) liege derweil am oberen Rand der von den Spaniern formulierten Spanne./bek/ajx