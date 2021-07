NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander von 4,45 auf 4,70 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Ein besseres Anleihengeschäft der spanischen Großbank habe das erste Quartal charakterisiert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verluste in diesem Segment seien um die Hälfte zurückgegangen und damit mehr als doppelt so stark, wie er prognostiziert habe./bek/gl