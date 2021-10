NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Santander nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Die spanische Großbank habe solide abgeschnitten und beim Reingewinn positiv überrascht, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Kosten höher als vom Markt erwartet ausgefallen./la/mis