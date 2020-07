NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander von 2,80 auf 2,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens kürzte nach den jüngsten Quartalszahlen ihre Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie in den Jahren 2021 und 2022 recht deutlich. Höhere Kreditausfälle und eine höhere Aktienanzahl durch eine angekündigte Wahldividende seien dafür die Gründe, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis