NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,60 Euro belassen. Mit der Fusion von CaixaBank und Bankia seien Übernahmen wieder im Fokus, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu spanischen Banken. Sie rechnet mit weiteren Transaktionen, die letztlich Sparmaßnahmen und Filialschließungen erleichtern./ag/ajx