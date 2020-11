NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2,30 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein bekräftigte seine optimistische Einschätzung für die europäischen Großbanken nach dem jüngsten Erfolg beim Corona-Impfstoff und dem Ausgang der US-Präsidentenwahl. Die gut kapitalisierten Geldhäuser dürften im kommenden Jahr ihre Dividendenzahlungen wieder aufnehmen, prognostizierte er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie und sieht den Sektor derzeit attraktiv bewertet./edh/la