NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Santander nach Zahlen von 2,50 auf 3,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der spanischen Großbank zum vierten Quartal habe sie ihre Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2022 und 2023 erhöht, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he