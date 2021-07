NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Santander nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,30 Euro belassen. Das zweite Quartal der spanischen Bank sei solide ausgefallen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bewertung der Aktie sei vergleichsweise günstig. Allerdings könnten sich Kreditausfälle künftig negativ auswirken./mf/ck