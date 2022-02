NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Das vierte Quartal der spanischen Bank sei solide ausgefallen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Erlöse hätten sich besser als erwartet entwickelt, ebenso die Kapitallage./mf/eas