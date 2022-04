NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,90 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens sprach in einer ersten Reaktion am Dienstag von einem "soliden Zahlenwerk" der spanischen Großbank. Dabei verwies sie auch auf eine besser als erwartete harte Kernkapitalquote (CET1). All das zusammen sollte dazu führen, dass die Konsenserwartungen steigen dürften./ck/mis