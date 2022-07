NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die Spanier seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen geblieben, schrieb Analystin Sofie Peterzens am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Entsprechend dürfte sich der Konsens kaum bewegen./ag/mis