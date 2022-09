NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach einem Gespräch mit dem Finanzchef des Brasiiengeschäfts auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,5 Euro belassen. Die allgemeine Botschaft des Managers sei konstruktiv gewesen und die wirtschaftlichen Aussichten in Brasilien hellten sich auf, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen der steigenden Rezessionsrisiken in Europa bleibe es trotz der attraktiven Bewertung jedoch beim neutralen Votum für die Aktie. Zudem seien die steigenden Zinsen bereits eingepreist und die Risikokosten der spanischen Bank normalisierten sich./tav/ck