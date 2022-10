NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Den Angaben zum Nettozinseinkommen der spanischen Banken für das dritte Quartal kommen eine entscheidende Bedeutung zu, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zahlen im Bereich oder unter den Erwartungen wären eine klare Enttäuschung. Bei Santander stelle das Brasilien-Geschäft einen Hemmschuh dar./mf/zb