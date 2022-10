NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die spanische Großbank habe beim Überschuss im dritten Quartal die Prognosen übertroffen, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nettozinserträge und Gebühren seien besser als erwartet ausgefallen. Allerdings dürften die gestiegenen Kosten die Anhebung der ergebnisseitigen Konsensschätzungen begrenzen./ck/mis