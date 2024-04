JP Morgan Chase & Co.

Santander Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Analystin Sofie Peterzens passte die Bewertung der Aktien an die Hyperinflation in Argentinien und die jüngsten Wechselkursbewegungen an. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie erhöhte sie die Schätzungen für das Nettoergebnis der spanischen Bank 2024 bis 2026 im Schnitt um rund ein Prozent.

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 18:26 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

