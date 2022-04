NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 2,90 Euro belassen. Die Spanier hätten die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Analyst Benjamin Toms am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Der Buchwert (tangible book value) habe solide zugelegt./ag/mis