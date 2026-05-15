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Marktkap. 168,2 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
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WKN 716460

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ISIN DE0007164600

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Symbol SAPGF

Deutsche Bank AG

SAP SE Buy

10:31 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
144,20 EUR -1,32 EUR -0,91%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. SAP habe umfassende Informationen zur KI-Strategie und einen Innovationsfahrplan präsentiert, den Analyst Johannes Schaller als großen Schritt in die richtige Richtung betrachtet, mit klarem Wert für Kunden und niedrigen Anpassungsbarrieren. Dies schrieb Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur SAP-Hausmesse Sapphire und einer Analystenkonferenz./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
143,80 €		 Abst. Kursziel*:
39,08%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
144,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,70%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

10:31 SAP Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SAP Buy UBS AG
14.05.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 SAP Buy UBS AG
14.05.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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