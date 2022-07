Aktie in diesem Artikel SAP SE 85,80 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP vor Quartalszahlen von 130 auf 105 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen und verwies auf negative Einflüssen im Geschäft mit Software-Lizenzen in Schwellenländern. Die wichtigen Märkte Nordamerika und Europa erwiesen sich aber als widerstandsfähig. SAP dürfte Rückstellungen im Zusammenhang mit Geschäften in Russland buchen./bek/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 21:51 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.