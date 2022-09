Aktie in diesem Artikel SAP SE 86,52 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach einer IT-Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Das Management des Softwarekonzerns habe auf eine allgemein starke Nachfrage verwiesen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bereitschaft der Kunden nehme zu, bei der Umgestaltung der eigenen Geschäftsmodelle in SAP-Produkte zu investieren trotz makroökonomischer Ungewissheit. Die Konzernführung sei hinsichtlich der Ziele für den Bruttogewinn in 2025 zuversichtlich./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2022 / 03:02 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.