Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern dürfte im dritten Quartal von einem anhaltend dynamischen Cloud-Geschäft profitiert haben, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen. Er rechnet mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 25 Prozent und liegt damit nach eigenen Angaben moderat über der Konsensschätzung. Beim bereinigten operativen Konzernergebnis (Ebit) sei er indes etwas vorsichtiger und erwarte im dritten Quartal die Talsohle./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 23:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.