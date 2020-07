NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 132 auf 161 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe signalisiert, bis 2023 das Wachstum wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies bringe eine alte Debatte über Wachstum und Profitabilität wieder in Gang. Seine eigenen Umsatzschätzungen für das laufende und die kommenden Jahre erhöhte der Experte./tih/he