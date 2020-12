NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das Analysehaus stellte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine Liste von 21 Anlageideen für das Jahr 2021 vor. Die von Analyst Julian Serafini beobachtete SAP-Aktie gehöre vor allem wegen des Charakters des Softwarekonzerns als struktureller Gewinner zum Kreis der positiven Ideen. Wegen der Aussichten auf Corona-Impfstoffe blicken die Experten allgemein konstruktiv voraus./tih/gl