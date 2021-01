NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Das Markt- und Wettbewerbsumfeld sei gut auf den erneuten Vorstoß des Softwarekonzerns zur Umstellung von Kunden auf die Cloud ausgerichtet, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he