SAP Aktie

Marktkap. 194,95 Mrd. EUR

KGV 33,16
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

08:16 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
178,22 EUR 1,82 EUR 1,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 16:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
174,86 €		 Abst. Kursziel*:
42,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,28%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
252,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

