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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

08:41 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 250 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten die Branchensorgen aufgrund der Berichte über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Konkurrenten und Partnerunternehmen gemildert, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Sonntag. Das Management habe zwar betont, der Konzern sei nicht immun gegen die Auswirkungen eines längeren Konflikts. Doch der Experte geht im Basisszenario von dessen baldigem Ende aus. Er kappte allerdings seine kurzfristigen Wachstumsschätzungen etwas./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
147,84 €		 Abst. Kursziel*:
45,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
147,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,02%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
215,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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