SAP Aktie
Marktkap. 166,26 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im Rahmen der Sapphire-Konferenz ihre mittelfristigen Ziele nur bekräftigt und nicht aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Dies dürfte die meisten Anleger nicht überraschen, auch wenn einige möglicherweise auf einen um ein weiteres Jahr ergänzten Ausblick gehofft hätten./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
215,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
137,38 €
|Abst. Kursziel*:
56,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
138,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,03%
|
Analyst Name:
Nay Soe Naing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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