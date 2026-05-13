Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

09:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Walldorfer hätten im Rahmen der Sapphire-Konferenz ihre mittelfristigen Ziele nur bekräftigt und nicht aktualisiert, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Dies dürfte die meisten Anleger nicht überraschen, auch wenn einige möglicherweise auf einen um ein weiteres Jahr ergänzten Ausblick gehofft hätten./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:40 / GMT

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