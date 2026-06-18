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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

10:11 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das durchgängig stabile Umsatzwachstum und ermutigende Trends beim Auftragsbestand reichten nicht aus, um Käufer anzulocken. Die Anleger blieben sehr selektiv - Unternehmen, die nicht als Gewinner des dominierenden Themas Künstliche Intelligenz (KI) angesehen würden, würden wohl weiter gemieden, während Unternehmen aus den Bereichen Internet-Sicherheit und Datensoftware ihre überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen sollten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
135,62 €		 Abst. Kursziel*:
58,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
136,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,76%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: SAP SE: Lars Lamade, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Disposal of shares for the settlement of taxes and duties in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Receipt of 444 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Sebastian Steinhäuser, Receipt of 1374 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Lars Lamade, Receipt of 101 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
EQS Group EQS-DD: SAP SE: Marielle Ehrmann, Receipt of 276 SAP shares in connection with participation in the SAP employee participation programme ‘MOVE SAP’.
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