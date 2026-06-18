Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

10:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das durchgängig stabile Umsatzwachstum und ermutigende Trends beim Auftragsbestand reichten nicht aus, um Käufer anzulocken. Die Anleger blieben sehr selektiv - Unternehmen, die nicht als Gewinner des dominierenden Themas Künstliche Intelligenz (KI) angesehen würden, würden wohl weiter gemieden, während Unternehmen aus den Bereichen Internet-Sicherheit und Datensoftware ihre überdurchschnittliche Kursentwicklung fortsetzen sollten./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible