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SAP Aktie

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

SAP SE Buy

11:11 Uhr
SAP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
147,56 EUR 7,22 EUR 5,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarehersteller habe ein positives Quartal hinter sich, schrieb Nay Soe Naing am Montag nach dem Bericht. Das Management dürfte die Kosten unter Kontrolle bringen. Der Analyst senkte jedoch seinen Margenannahmen, womit er den höheren Kostendruck durch KI berücksichtigt./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Buy

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
147,70 €		 Abst. Kursziel*:
38,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
147,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,93%
Analyst Name:
Nay Soe Naing 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
200,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 SAP Buy UBS AG
11:11 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
24.07.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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