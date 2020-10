HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen und einem neuen Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 148 Euro belassen. Analyst Andrew DeGasperi zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie vor allem vom gekürzten Umsatzausblick für das Cloud-Geschäft für 2020 überrascht "so kurz vor dem Jahresende". Auch die Aussagen des Software-Entwicklers für 2023 dürften bei den Investoren nicht gut ankommen./bek/gl